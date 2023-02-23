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Dünya

Cezayir'den işgalci İsrail ordusuna kınama

Cezayir, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskına sert bir dille kınadı.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 01:08 - Güncelleme:
Cezayir'den işgalci İsrail ordusuna kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince Batı Şeria'daki Nablus'in Eski Şehir bölgesinde düzenlenen saldırı sonucunda aralarında yaşlı ve çocukların bulunduğu 11 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 100'den fazla kişinin yaralanmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Cezayir, Siyonist işgal güçlerinin Filistin'in Nablus şehrinde gerçekleştirdiği ve arkasında çok sayıda şehit ile yaralı bırakan barbarca saldırıyı şiddetle kınıyor." denildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "işgal devletinin işlediği suçları" durdurması ve Filistin halkına koruma sağlaması çağrısı yapılan açıklamada, Filistin Devleti'ne, hükümetine ve halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Cezayir'in başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için Filistin halkının yanında olduğu vurgulanarak, Filistinlilere karşı "sistematik bir şekilde suç işleyen işgal devletinin" yargılanması için uluslararası hukukun aktifleştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

- İSRAİL ORDUSUNDAN NABLUS'TA KATLİAM

İsrail güçleri dün sabah, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

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