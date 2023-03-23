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Dünya

Cezayir'den İsrailli Smotrich'e kınama

Cezayir, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 'Filistin halkını yok sayan' açıklamasını ve Ürdün topraklarını İsrail haritası içinde göstermesini kınadı.

AA23 Mart 2023 Perşembe 01:55 - Güncelleme:
Cezayir'den İsrailli Smotrich'e kınama
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Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in Ürdün topraklarını da içine alan İsrail haritasını kullanarak, Filistin halkını yok sayan "ırkçı" sözlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Cezayir, Filistin halkının var olma ve bağımsız devletini kurma hakkını inkâr ideolojisini benimseyen siyonist rejimin bir yetkilisinin yaptığı provokatif açıklamaları şiddetle kınıyor. Cezayir aynı şekilde aynı yetkilinin, işgal altındaki Filistin topraklarının yanı sıra kardeş Ürdün Haşimi Krallığı topraklarını içeren yayılmacı bir işgal haritası kullanmasını da şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrailli Bakan'ın bu adımının, "işgal devletinin tehlikeli yayılmacı plan kapsamında Filistin halkına, topraklarına ve kutsallarına yönelik işlediği sistematik suçlara eklenen yeni bir halka" olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bunun uluslararası hukuku hiçe sayan ve tüm bölgede barış ve güveni tehdit eden tehlikeli bir yaklaşım olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 19 Mart'taki Paris ziyareti sırasında Likud Partisi'nin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" ifade etmişti. Smotrich'in konuştuğu kürsüde Ürdün'ü de içine alan "İsrail haritası" kullanması dikkati çekmişti.

Maliye Bakanı Smotrich, daha önce de Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" dile getirmişti. Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.

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