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Dünya

Cezayir'den, Mescid-i Aksa çağrısı

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) üyelerini İsrail'in Filistin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplanmaya çağırdı.

AA9 Nisan 2023 Pazar 18:17 - Güncelleme:
Cezayir'den, Mescid-i Aksa çağrısı
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Cezayir Ulusal Halk Meclisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Bugali, İSİPAB'ın dönem başkanı olarak İSİPAB Başkanlık Troykası ile İSİPAB bünyesindeki Filistin Komitesi'ne acil toplanma çağrısında bulundu.

Bu kapsamda Bugali, İSİPAB üyelerini İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin'deki saldırılarını ve ihlallerini görüşmek üzere 10 Nisan Pazartesi çevrim içi toplanmaya davet etti.

Cezayir Meclis Başkanı Bugali ayrıca İSİPAB'ın bazı üye başkanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirerek, İsrail'in ihlallerinin ve Müslümanların kutsal ramazan ayında ibadetlerini yerine getirme hakları üzerindeki etkilerinin araştırılması gerektiğini vurguladı.

- Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrai'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla daha da tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

  • Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali
  • Cezayir
  • Mescid-i Aksa

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