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Dünya

Cezayir'den Sudan için “dörtlü hamle” önerisi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Arap Birliği, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği ve Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'ne (IGAD), Sudan'daki çatışmaların durdurulması için ortak harekete geçme çağrısı yaptı.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 02:39 - Güncelleme:
Cezayir'den Sudan için “dörtlü hamle” önerisi
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Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Arap Birliği Dönem Başkanı sıfatıyla, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Afrika Birliği Dönem Başkanı Komor Adaları Devlet Başkanı Osman Gazali ile IGAD Genel Sekreteri Workneh Gebeyehu'ya Sudan ile ilgili özel birer mektup gönderdiği belirtildi.

Tebbun, mektubunda, "Mevcut krizin üstesinden gelmek için Sudan'a destek olmak amacıyla dört örgüt arasında ortak ve birleşik bir hareket etme" önerisinde bulundu.

Ortak çabanın önemine vurgu yapan Tebbun, "Uluslararası ve bölgesel aktörlerin çabalarını toplu ve acilen birleştirmek, ateşkes için çalışmayı, durumu sakinleştirmeyi ve Sudan halkının istek ve özlemlerini karşılayan yeni bir dönem kurmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Tebbun, daha fazla kanın dökülmemesi için Sudanlı taraflar arasında çatışmaların derhal durması gerektiğine dikkati çekerek, söz konusu uluslararası ve bölgesel yapıların devreye girerek Sudanlı tarafları diyalog ve uzlaşı için bir araya getirmesinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de Sudan'daki gelişmeleri görüşmüştü.

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