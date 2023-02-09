Cezayir'den Türkiye için ''kardeşlik hakkı'' kampanyası

Cezayirli futbolcular, siyasiler ve vatandaşlar depremin ilk gününden itibaren sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türkiye devleti ve halkının yanında olduklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başta olmak üzere tüm devlet kadroları taziye ve destek mesajları yayımlayarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'ye gönderilen 86 kişilik arama-kurtarma ekibinin yanı sıra Cezayir Kızılayından bir tıbbi heyet ile 95 tonluk yardım malzemesi de Türkiye'deki deprem bölgesine ulaştı.

CEZAYİR'DEKİ STK'LAR TÜRKİYE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Cezayir'de devlet kurumlarının yanı sıra sivil inisiyatifler de Türkiye'ye destek için harekete geçti. Ülkenin önde gelen yardım kuruluşlarından "El-Bereket İnsani Yardım Kurumu", "Cezayir Ulusal Sağlık ve Araştırma Geliştirme Vakfı (Forem)" ve "Cezayir İnsani Yardım Kurumu" bu bağlamda Türkiye ile Suriye'deki depremzedelere destek için yardım kampanyaları başlattı.

Ayrıca Cezayir'de bulunan Türk şirketleri ile vatandaşları da depremzedelere yardım amacıyla para ve malzemede desteğinde bulunmaya başladı.

FOREM'İN YARDIMLARI YARIN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİYOR

Forem Vakfı Başkanı Mustafa Hayyati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremin kendilerini de derinden etkilediğini dile getirdi.

Hayyati, Cezayir Ulusal Eczaneler Birliği ile koordinasyon halinde tüm ülke genelinde yardım toplamaya başladıklarını ve 3 gün önce başlayan bu kampanya çerçevesinde şu ana kadar tonlarca yardım malzemesi toplandığını söyledi.

İlaç, battaniye, giysi ve çeşitli yardım malzemelerinin hayırseverlerce vakfa ulaştırıldığını aktaran Hayyati, çok ciddi bir halk desteği olduğunu vurguladı.

Hayyati, ilk etapta toplanan bu yardım malzemelerinin yarın Türkiye ve Suriye'ye gönderileceğini, Cezayir halkının depremzedelere yardımının ise süreceğini belirtti.

KARDEŞLİK DAYANIŞMAYI GEREKTİRİYOR

El-Bereket İnsani Yardım Kurumu da 6 Şubat'tan bu yana Türkiye ve Suriye ile dayanışma amacıyla "Kardeşlik Kampanyası" adı altında yürüttüğü yardım çalışmaları çerçevesinde tonlarca yardım malzemesi topladı.

El-Bereket İnsani Yardım Kurumu Başkanı Ahmed İbrahimi, Türkiye ve Suriye halklarının Cezayirliler için kardeş halklar olduğuna dikkati çekerek, kardeşliğin dayanışmayı gerektirdiğini söyledi.

İbrahimi, "Depremin etkilerini gözlerimizle gördük ve depremden etkilenen halkımızın yanında yer almalıyız." dedi.

Dünya Kudüs ve Filistin Halkına Yardım Koalisyonunun başkan yardımcılığını da yapan İbrahimi, depremin hemen ardından harekete geçtiklerini, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerinde sıcak yemek, battaniye, çadır ve ilaçlardan oluşan bazı yardım malzemeleri dağıtmaya başladıklarını kaydetti.

Türkiye ve Suriye halkıyla kardeş olduklarını vurgulayan İbrahimi, bu yardım kampanyasının hem insani hem de İslami bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

CEZAYİRLİLER MALIYLA, KALBİYLE VE GÖZYAŞIYLA TÜRKİYE'NİN YANINDA

İbrahimi, depremzedeler için seferber olan Cezayirlilerin her türlü desteği sunduğunu, imkanı olmayanların da kalbiyle, gözyaşlarıyla Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Ayni ve nakdi yardımların toplanmaya devam ettiğini aktaran İbrahimi, dört kafile şeklinde meydanlarda olduklarını ifade etti.

Suriye'nin iç savaş nedeniyle çok büyük bir sıkıntı içinde olduğunu kaydeden İbrahimi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu faciadan çıkacağını, Cezayir'in de her türlü yardımla kardeşlerinin yanında olduğunu dile getirdi.

"KENDİ ARALARINDA MERHAMETLİ"

Cezayir İnsani Yardım Kurumu da sosyal medya hesabından "Kendi aralarında merhametli" adı altında bir yardım kampanyası başlattı. Kurum, şu ana kadar önemli ölçüde yardım malzemesi toplamayı başardı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ve Suriye'yi sarsan, ağır insani ve maddi kayıplara yol açan şiddetli depremin ardından, depremzedelerle dayanışma amacıyla acil yardım kampanyası başlatıyoruz. Tüm Cezayir halkını destek ve dayanışmaya çağırıyoruz."

Kurum ayrıca depremzedelere yardım için açılan banka hesaplarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.



