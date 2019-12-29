İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cezayir’in yeni Başbakanı Abdülaziz Djerad oldu
Dünya

Cezayir’in yeni Başbakanı Abdülaziz Djerad oldu

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni başbakan olarak Abdülaziz Djerad’ı atadı.

IHA29.12.2019  16:38 - Güncelleme: 29.12.2019  16:38

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Abdülaziz Djerad’ı yeni başbakan olarak atadı. Devlet televizyonu ENTV aracılığıyla duyurulan bilgiye göre Tebbun, Djerad’ı yeni hükümeti kurması için görevlendirdi.

Eski diplomat Djerad, 2000’lerde Cezayir Dışişleri Bakanlığının genel sekreteri olarak görev yapmış sonrasında Cezayir Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinde bulunuyordu.

Cezayir’de seçimler, dönemin Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın bir dönem daha görevde kalacağını açıklamasının ardından başlayan protesto gösterilerinin devamında gerçekleşmiş ve eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, oyların yüzde 58’ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Engelli çocuğun azmi, duygulandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz
ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz

ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz

Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı
Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı

Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı

Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu
Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

Libya'dan Güney Kıbrıs'a rest!
Libya'dan Güney Kıbrıs'a rest!

Libya'dan Güney Kıbrıs'a rest!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.