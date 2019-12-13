Cezayirliler sandığa değil çöpe oy attı
Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın 5’inci kez aday olmasına tepki göstererek yönetimi deviren halk, dün düzenlenen başkanlık seçimlerini de protesto etti.
Oy pusulasındaki 5 adayın eski Cumhurbaşkanı Buteflika döneminde devletin üst kademelerinde yer almış olmasına tepki gösteren ve köklü reformlar isteyen Cezayirliler, sandığa gitmedi. BaBazı seçmenler ise pusulaları sandık yerine çöp kutusuna atarak düzenin devamını eleştirdi.
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