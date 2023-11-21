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Dünya

Charles Michel Kiev'e gitti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da AB taraftarlarının Rusya yanlısı hükümete karşı başlattığı gösterilerin 10'uncu yıl dönümünde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

AA21 Kasım 2023 Salı 14:42 - Güncelleme:
Charles Michel Kiev'e gitti
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Michel'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tren istasyonuna varışını gösteren bir video, sosyal medyada yayınlandı. Michel de kendi hesabından "bir kez daha Kiev'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu" bildirdi.

Michel'in AB'nin desteğini teyit etmek için gittiği Ukrayna'da, Kasım 2013'te Viktor Yanukoviç hükümetinin AB ile ortaklık anlaşmasını iptal etmesi üzerine Avrupa ile entegrasyonu savunanlar sokaklara dökülmüştü.

Aylar süren ve polisin müdahalesiyle onlarca kişinin yaşamını yitirdiği AB yanlısı "Maydan olaylarının" ardından Yanukoviç, Şubat 2014'te Ukrayna'yı terk ederek Rusya'ya gitmişti.

Bundan kısa süre sonra Şubat 2014'te Karadeniz'in stratejik bölgesi Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde ve Sivastopol'da hareketlilik başlamıştı. 27 Şubat 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin parlamento ve Kırım hükümeti binaları, armasız askeri elbiseler giyen Rus yanlısı silahlı milislerce ele geçirildi. 16 Mart 2014'te silahların gölgesinde yarımadada yapılan sözde referandumla Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesi süreci tamamlandı.

Şubat 2022'de Rusya'nın saldırısı üzerine bu ülkeyle başladığı savaşı sürdüren Ukrayna'ya, Haziran 2022'de AB üyeliğine aday ülke statüsü verildi. Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerinin başlamasına ilişkin kararın, Aralık 2023'te AB liderleri tarafından alınması bekleniyor.

  • AB gösterileri
  • Kieve ziyaret
  • Charles Michel

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