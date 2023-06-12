Charlie Hebdo'ya İslami okula iftira atmaktan soruşturma açıldığı ortaya çıktı

Davalı tarafın avukatlarından Sefen Guez Guez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Charlie Hebdo'nun "Valeurs et Reussite" okulu hakkındaki "Müslüman Kardeşler ile ilişkili" 2022 tarihli haberinin akabinde yapılan suç duyurusu üzerine Sorgu Hakimliğinin soruşturma açılmasına karar verdiğini söyledi.

Soruşturmada Fransız derginin okul hakkında iftira ve karalama kampanyası başlatmakla suçlandığını belirten Guez Guez, Charlie Hebdo'nun iddialarının gerçeklerden uzak olduğunu vurguladı.

Charlie Hebdo'nun haberi üzerine Valence Belediyesinin okul için tahsis ettiği arsayı vermekten vazgeçtiğini aktaran Guez Guez, okul yönetimini sağlayan derneğin, belediye ve onu vazgeçmeye zorlayan valilik hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

DERNEK BAŞKANI: "CHARLİE HEBDO'NUN İDDİALARI ASILSIZ"



Öte yandan, okulla aynı ismi taşıyan derneğin başkanı Jabri Mourad, yaptığı açıklamada, Charlie Hebdo'yu gerçeklerle bağdaşmayan asılsız bir makale yazmakla suçladı.

"(Charlie Hebdo) kaynaklarını doğrulayamadı. Okula gelen küçük kızların peçeli ve İslami kıyafetlerle içeriye alındığını, eğitim sistemimizde sorunlar olduğunu, Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğumuzu iddia ettiler." diyen Mourad, yeni bir okul inşası için Belediye Başkanı'nı ikna eden Vali'nin Charlie Hebdo'nun iddiaları üzerine arsa tahsisini asılsız gerekçelerle iptal ettiğini belirtti.

Mourad, derginin iddialarından sonra okulda devlet tarafından yapılan teftişin sonucunun olumlu çıktığını, buna rağmen belediyeyi kararından vazgeçiremediklerini aktardı.

Charlie Hebdo'dan yapılan açıklamada ise kararın henüz kendilerine ulaşmadığı, avukatların süreci takip ettiği belirtildi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin 2020'de başlayan yargılama öncesinde yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkilere yol açmıştı.

FRANSA 1982'DE DERGİYİ KAPATMIŞTI



Yayın hayatına 1970'te "Hara Kiri" adıyla başlayan Fransız satirik dergi, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General Charle De Gaulle'ün ölümüne dair hakaret içerikli bir karikatür yayımlaması üzerine yargı kararıyla Kasım 1982'de kapanmıştı.

Yayın hayatına son verilen derginin "Hara Kiri" ismini kullanması yasaklanmıştı.

Dergi ekibi, Fransız yargısının General De Gaulle'ün ismine verdiği kutsallığı kırmak ve yasağı bozmak için Charle De Gaulle'ün isminden esinlenerek dergiyi "Charlie" adıyla 1992'de yeniden yayımlamaya başlamıştı.

