İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2776
  • EURO
    50,8217
  • ALTIN
    6621.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Chicago'da eksi 15 derecede yürüyüş: ICE ve Trump politikaları protesto edildi
Dünya

Chicago'da eksi 15 derecede yürüyüş: ICE ve Trump politikaları protesto edildi

ABD'nin Chicago kentinde yüzlerce kişi, dondurucu soğuğa rağmen Martin Luther King Günü'nde sokağa çıktı. Göstericiler, ICE uygulamalarının durdurulmasını ve Trump yönetiminin göçmen politikalarının sona ermesini talep etti.

AA20 Ocak 2026 Salı 20:47 - Güncelleme:
Chicago'da eksi 15 derecede yürüyüş: ICE ve Trump politikaları protesto edildi
ABONE OL

Şehir merkezindeki Water Tower Park yakınlarında bir araya gelen göstericiler, termometrelerin sıfırın altında 15 dereceyi gösterdiği soğuk havaya rağmen yürüyüşlerini tamamladı.

Eylemciler, göçmen bürosu ICE'nin operasyonlarının durdurulmasını ve göçmen haklarının korunmasını talep etti.

Farklı toplumsal kesimlerden katılımın olduğu yürüyüşte, İngilizce ve İspanyolca sloganlar atılırken, göçmenlere destek mesajları verildi.

Göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin görevdeki birinci yılını doldurması nedeniyle hem iç hem de dış politikadaki uygulamalarını eleştirdi.

Yürüyüş boyunca, "Mültecileri koru, ICE'i yok et" ve "Venezuela'da Amerika savaşına hayır" yazılı pankartlar taşındı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

  • ABD göçmen uygulaması
  • Chicago
  • göçmen

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.