AA 12 Mart 2021 Cuma 13:49 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 13:50

Dominick Chilcott, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık dahil birçok ülkenin Çin dışında yeni tedarikçiler aradığını ve Türkiye'nin bu konuda ihtiyaçları karşıladığını ifade etti.

Almanya ile Türkiye'nin hemen hemen aynı nüfusa sahip iki ülke olduğunu hatırlatan Chilcott, Almanya'nın Birleşik Krallık ile ticaretinin Türkiye'ye nazaran sekiz kat fazla olduğunu belirterek, bu durumun sadece Almanya'nın sahip olduğu yüksek teknoloji şirketleri ile açıklanamayacağını söyledi.

Chilcott, aradaki bu farkın olmaması gerektiğinin altını çizerek, "Aramızda daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapabilirsek, o zaman İngiliz-Türk ticareti ve yatırımı için gerçekten çok parlak bir gelecek söz konusu olacak." diye konuştu.

Pandemi sürecinde alınan derslere dikkati çeken Büyükelçi Chilcott, birçok ülke gibi Birleşik Krallık'ın da Çin'e tedarik konusunda çok bağımlı olduklarını fark ettiğini söyledi.

"Birleşik Krallık yeni tedarikçiler arıyor." diyen Chilcott, coğrafi olarak yakın, düşük maliyetli, geniş yelpazede ve Avrupa standartlarında üretim yapabilen ülkelere ihtiyaç olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu tanıma uyduğunun altını çizdi.

Chilcott, Birleşik Krallık'ın birçok ihtiyacını Türkiye'den karşılayabileceğini vurguladı.

- "TÜRKİYE, YEŞİL EKONOMİDE FIRSATLARA SAHİP"

Dominick Chilcott, Birleşik Krallık için bir diğer önemli meselenin karbon emisyonu olduğunu kaydederek, ülkesinin 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu konusunda kararlı olduğunu ve bu hedefin ekonomi ve ticari ilişkiler üzerinde ciddi etkisi olacağını belirtti.

"Biz yeni ekipmanlar almaya başlayacağız, bizim emisyonu sıfıra indirmeye ve ekonomimizi karbonsuzlaştırmaya ihtiyacımız var." diyen Chilcott, İngiliz firmaların gerekli ekipmanlar için yatırım yapacak ülkeler araştırdığını anlattı.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'nın arkasında durması ve uluslararası mutabakata katılması halinde ciddi fırsatlara sahip olabileceğini söyleyen Chilcott, bu konuda kararın Türk Hükümetine kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ama eğer bunları yaparsa, bence bu çok büyük bir ivme yaratacak ve geleceğin yeni yeşil teknolojilerine yatırım yapmak isteyen şirketlerin çok fazla dikkatini çekecektir."

AB'nin ticaret yaptığı ülkelerle uygulamaya koymaya hazırlandığı Yeşil Mutabakat gündemini hatırlatan Chilcott, Türkiye'nin Birlik'le ticaretindeki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için bunu hesaba katması gerektiğini de söyledi.

- GÜMRÜK BİRLİĞİ

Brexit'in Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin bakış açısına bir etkisi olup olmayacağı sorusu üzerine Chilcott, Türkiye'deki hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre AB'ye tam üyeliğin halen uzun dönem hedefi olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Türkiye'nin Gümrük Birliği'nde olduğunu hatırlatan Chilcott, Birleşik Krallık'ın Brexit ile birlikte bu Birlik'ten de ayrıldığını fakat Türkiye'nin de Gümrük Birliği'ni güncelleme hedefi olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye göre Gümrük Birliği'nde pek çok boşluk olduğunu dile getiren Büyükelçi Chilcott, benzer şekilde, İngiltere ile Türkiye arasındaki ticarette boşluklar görülürse bunları giderip ticareti artırmak için anlaşma yapılabileceğini sözlerine ekledi.