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Dünya

CHP'li Beko'dan tartışma çıkaracak yeni 'HDP' açıklaması!

CHP'li Kani Beko, seçim sonrası yapılacak Anayasa çalışmasına HDP'nin de dahil edilmesi gerektiğini söyleyerek HDP'yi yok sayamayacaklarını söyledi.

27 Ekim 2022 Perşembe 00:39 - Güncelleme:
CHP'li Beko'dan tartışma çıkaracak yeni 'HDP' açıklaması!
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Kani Beko, katıldığı televizyon programında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. HDP ile istişare etmenin önemli olduğu yönündeki açıklamalarını yorumlayan Beko, anayasa çalışmalarına da HDP'li vekillerin dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Geçmişte yaptığı "Seçimlerde HDP'nin de görüşü alınmalı" şeklindeki açıklamalarının arkasında olduğunu belirten Beko, HDP'nin siyasi varlığını "HDP'nin Türkiye'de 6.5 milyona yakın seçmeni var, bunları sen yok sayamazsın" sözleriyle açıkladı.

'HDP'Yİ YOK SAYAMAM'

CHP'li Beko, seçim sonrası yapılacak anayasa çalışmasına HDP'nin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Beko sözlerinde, "Seçim sonrası Türkiye'de eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, sosyal bir anayasanın mutlaka yapılması gerekiyor. Tutupta iki üç partiyle yapacağınız anayasa demokratik olur mu? Bana göre olmaz. Siz bu ülke geleceğini düşünüyorsanız bırakın meclisteki vekilleri, onun dışında kalan bazı siyasi parti temsilcilerinin, demokratik kitle örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların da görüşlerini alarak anayasa yapmanız lazım. HDP'yi yok sayamam." ifadelerine yer verdi.

'MUTLAKA HDP'NİN GÖRÜŞÜNÜ ALMAK LAZIM'

CHP İzmir Milletvekili Beko, 5 Haziran 2022 tarihnde yaptığı açıklamada "Ben en son Hakkari'de ve Van'da bulundum. Tüm buralarda genel başkanımıza ilgi vardı. Ancak HDP'nin yüzde 10'un üzerinde oyu olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Elbette yapılacak seçimlerde mutlaka HDP'nin görüşünü almak lazım, masada yok ama mutlaka görüşü alınmalı, yok sayamazsınız" ifadelerinde bulunmuştu.

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