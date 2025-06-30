İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9035
  • EURO
    46,8746
  • ALTIN
    4228.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • CIA: ABD'nin, İran saldırısı nükleer programını geriletti
Dünya

CIA: ABD'nin, İran saldırısı nükleer programını geriletti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, ABD'nin İran'a saldırısının ardından Tahran yönetiminin nükleer programının 'yıllarca telafisi zor' şekilde gerilediğini söylediği iddia edildi.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 10:05 - Güncelleme:
CIA: ABD'nin, İran saldırısı nükleer programını geriletti
ABONE OL

Associated Press'e (AP) konuşan ismini vermek istemeyen yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına Demokrat Kongre üyelerinden gelen tepkilerin ardından Ratcliffe'nin basına kapalı verdiği brifingdeki ifadelerini değerlendirdi.

Yetkili, Ratcliffe'in, Tahran yönetimine ait uranyumun sağlam kalması durumunda bile, saldırılarla birlikte tesislere verilen zararın İran'ın nükleer silah üretme kabiliyetini gerilettiğini ifade ettiğini öne sürdü.

Ratcliffe'in Kongreye verdiği brifingde İran'ın hava savunmasının parçalandığını söylediğini aktaran yetkili, ayrıca Ratcliffe'in Tahran yönetiminin yeniden nükleer program inşa etme girişimlerinin İsrail tarafından artık kolayca engellenebileceğini savunduğunu belirtti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

  • John Ratcliffe
  • İran saldırısı

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.