CIA ajanlarını nasıl seçiyor? İşte cevabı

star.com.tr 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:57

CIA, teşkilatta çalışmak için belirlenen adayların, zorunlu olmamakla birlikte askeri, güvenlik veya hukuk konusunda deneyime sahip olmalarını tavsiye ediyor. Ajans için en temel kriter olmasa da, bu alanlardaki herhangi bir deneyim, kesinlikle bir adayı bir adım öne çıkarıyor.



Bir CIA ajanı, ilgili eğitimlerle birlikte, ulusal güvenlikle ilgili istihbarat bilgilerini toplayabilmeli ve değerlendirebilmeli; önemli bilgiler için yabancı gazeteleri, dergileri ve diğer medya kaynaklarını inceleyebilmeli; tehdit edici faaliyetleri izlemek için uydu görüntülerini inceleyebilmeli ve gelen şifreli mesajları deşifre edebilmelidir. Toplanan verilere dayanarak ilgili hükümet yetkililerine raporlar yazmak ve uluslararası suç ve terörizmin araştırılmasına yardımcı olmak için diğer federal kurumlarla iş birliği yapabilmelidir.

Bu beceriler az gibi görünse de, bununla sınırılı kalmıyor. Adaylar ayrıca en az bir lisans derecesi (yüksek lisans derecesi daha özel kariyer yolları için etkili olabilir) kazanmış olmalı ve psikolojik testler, uygunluk testleri, uyuşturucu testleri ve yalan makinelerin de olduğu bir dizi kontrolden geçmeli.

Geçmişe yönelik kapsamlı kontroller, adayın ABD'ye olan bağlılığının sorgulanmasına neden olabilecek yabancı devletlere bağlılık veya ilişkinin bulunup bulunmadığından emin olmak için yapılır.

Tüm işe alım süreci işlemleri, bir yıl kadar sürebiliyor.

Bir CIA ajanının ayrıca bir veya iki yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabilmesi isteniyor. CIA ajanları genellikle İngilizcenin ana dil olmadığı yabancı ülkelerde çalıştığı için, bu kritere çok önem veriliyor.

Şu anda özellikle Arapça, Korece, Rusça ve Japonca gibi Orta Doğu ve Asya dilleri bilenler için bir hayli talep var. Ayrıca, yurt dışında yaşama ve çalışma deneyimine sahip olmak, yabancı bir kültüre hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneğine sahip olduğunuzu göstermek de adayı bir adım daha öne çıkarıyor.

ADAYIN ÖĞRENİMİ DEVAM EDİYORSA CIA DESTEKLİYOR

CIA'in seçtiği aday eğer hala okuldaysa ve en az 3.0 genel not ortalamasına sahipse, CIA lisans desteği ve staj olanakları sunuyor. Bu program, üniversite öğrencilerine ajansın günlük operasyonlarında deneyim kazanmaları için kullanılıyor.

Adaylar, kişisel ilgi ve becerilere bağlı olarak, beş staj ve iş birliği kategorisi arasından seçim yapabiliyor: Analiz, gizlilik, STEM (teknoloji, matematik, mühendislik) girişim, destek ve yabancı dil.

Adayın bütün şartları uygun ise, adayın bir iç eğitim programından geçmesi gerekiyor. Temel politika ve prosedür eğitimine ek olarak, gelecekteki hazırlığın çoğu, adayın hizmet türüne odaklanacaktır. Aday gizli görev için yetiştirilecekse, on sekiz aylık 'Gizli Hizmet Stajyer Programına' kaydoluyor, soruşturma birimi için seçilen adaylar ise 'Suç Müfettişliği Eğitim Programı'nı tamamlıyor.