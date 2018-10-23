CIA Başkanı Gina Haspel'i taşıyan uçak Türkiye'ye indi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, Kaşıkçı olayını görüşmek için Türkiye'ye geldi.

AP haber ajansının aktardığına göre ABD'li bir yetkili, CIA Başkanı Haspel'i taşıyan uçağın bugün Türkiye'ye indiğini açıkladı.

Haspel, Türk yetkililerle Cemal Kaşıkçıı cinayetini görüşecek.

Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etmişti.

Suudi Arabistan'dan yapılan resmi açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.