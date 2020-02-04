04.02.2020 12:42 - Güncelleme: 04.02.2020 12:45

Şarku’l Avsat’ta yer alan habere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, Batı Şeria’da bulunan Ramallah'ı geçen hafta Perşembe günü gizlice ziyaret ederek buradaki Filistinli ve İsrailli güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak bilinen barış planını ilânından iki gün sonra Filistinli yetkililerle görüşen Haspel, Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile görüşmedi. Haspel’in Ramallah'taki gizli toplantının ardından İsrailli yetkililerle bir araya geldiği de doğrulandı.

Filistin İstihbaratı Başkanı Macid Ferec ile bir araya gelen Haspel, Filistinlilerin söz konusu plana dair tepkilerini, İsrailliler ile aralarındaki ilişkinin doğasını ve geleceğini incelemeyi amaçlıyordu.

Ramallah'ta yapılan toplantıda, Filistin-ABD temaslarının kopmadığı ancak siyasi düzeyde kesildiğine değinilirken Haspel, bunların sürdürüleceği sözünü verdi.

SÖZDE BARIŞ PLANI



ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddederek, Kudüs'ün 'satılık' olmadığını belirtmiş ve "Kudüs'süz Filistin Devleti kabul edilemez." demişti.