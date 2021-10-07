İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2021 Cuma / 2 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9681
  • EURO
    10,3584
  • ALTIN
    506.24
  • BIST100
    1393.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • CIA, Çin'den gelebilecek tehditlere karşı yeni bir çalışma grubu kurdu
Dünya

CIA, Çin'den gelebilecek tehditlere karşı yeni bir çalışma grubu kurdu

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), yalnızca Çin'e ve onun ulusal güvenlikle ilgili meydan okumalarına odaklanacak yeni bir çalışma grubu oluşturduğunu açıkladı.

Reuters7 Ekim 2021 Perşembe 17:27 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 17:28
ABONE OL

CIA açıklamasında, The China Mission Center adlı grubun "CIA'in tüm görev alanlarını kapsayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin küresel meydan okumalarına karşı çözüm üretmek için kurulduğunu" belirtti.

CIA Direktörü William Burns, tehdidin Çin halkından değil, Çin hükümetinden geldiğini vurgulayarak; amaçlarının teşkilat içinde Çin'e yönelik gerçekleştirilen istihbarat çalışmalarını birleştirmek olduğunu ifade etti.

Burns ayrıca, CIA'in "saldırgan Rusya'ya, provokatif Kuzey Kore'ye ve düşmanca tutum sergileyen İran'a" odaklanmaya devam edeceğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.