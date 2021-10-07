CIA, Çin'den gelebilecek tehditlere karşı yeni bir çalışma grubu kurdu

Reuters 7 Ekim 2021 Perşembe 17:27 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 17:28

CIA açıklamasında, The China Mission Center adlı grubun "CIA'in tüm görev alanlarını kapsayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin küresel meydan okumalarına karşı çözüm üretmek için kurulduğunu" belirtti.

CIA Direktörü William Burns, tehdidin Çin halkından değil, Çin hükümetinden geldiğini vurgulayarak; amaçlarının teşkilat içinde Çin'e yönelik gerçekleştirilen istihbarat çalışmalarını birleştirmek olduğunu ifade etti.

Burns ayrıca, CIA'in "saldırgan Rusya'ya, provokatif Kuzey Kore'ye ve düşmanca tutum sergileyen İran'a" odaklanmaya devam edeceğini açıkladı.