CIA Direktörü Haspel: ABD'ye rakip devletlere karşı casusluk için özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajanlar çalıştıracağız

CIA Direktörü Gina Haspel, teşkilatın yeni stratejisini açıkladı.

CIA Direktörü Haspel, 11 Eylül öncesine geri dönüş yapacaklarını ve yeniden ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını duyurarak, "Rakip ulus devletlere odaklanmamızı keskinleştiriyoruz. Küresel misyonumuz cinsiyeti, ırkı, kültürel arka planı ne olursa olsun en iyi ve en parlaklarla çalışmamazı gerektiriyor." dedi.

Haspel, yabancı dil uzmanlığı olan ajanları ellerinde tutmak, yenilerini yetiştirmek ve saflarına katmanın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajan istihdam ettiklerinin altını çizdi.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi raporlarına göre Haspel, yönettiği hapishanede yasaklı yöntemlerle işkence gerçekleştirilmişti.

2002 yılında Tayland'da bulunan bir CIA hapishanesini yönetmeye başlayan Haspel, "Kedi Gözü" isimli hapishanede aralarında El Kaide şüphelilerinin de bulunduğu isimlerden sorumlu olmuştu. Haspel'in hapishanede, suda boğulma hissi yaratan "waterboarding" yöntemini uygulamakla eleştiriliyordu.

61 yaşındaki Gina Haspel'in Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın Orta Avrupa bürosunda da görev aldığı, Türkiye ve Orta Asya ülkelerinde uzun süre çalıştığı biliniyor.

(Habertürk)