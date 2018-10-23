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CIA Direktörü Haspel, Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

CIA Direktörü Haspel, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'ye geliyor.

  • star.com.tr
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Reuters'ta yer alan bilgiye göre, CIA Direktörü Gina Haspel'in, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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