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Dünya

CIA Direktörü William Burns, Yunanistan'ı ziyaret etti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Yunanistan'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
CIA Direktörü William Burns, Yunanistan'ı ziyaret etti
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Ta Nea gazetesinin isim belirtmediği kaynaklarına dayandırdığı haberde, Burns'ün, bölgeye yaptığı ziyaretler kapsamında salı günü de Yunanistan'a gelerek resmi temaslarda bulunduğu belirtildi.

Görüşmelerin verimli geçtiği aktarılan haberde, Burns'ün dün sabah Atina'dan ayrıldığı ifade edildi.

Haberde, bunun bir CIA Direktörünün 11 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret olduğuna işaret edilerek, ziyaretin ABD-Yunanistan ilişkilerinin iyi bir seviyede seyretmesinin de sonucu olduğu öne sürüldü.

Yunanistan'ın ABD için "öngörülebilir" ve önemli bir müttefik olduğu savunulan haberde, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da bir konferansa katılmak üzere haziranda Atina'ya geleceği kaydedildi.

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