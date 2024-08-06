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Dünya

CIA eski Direktörü'ne göre, İran ve İsrail taraflara 'zarar verecek' savaştan kaçınır

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Direktörü David Petraeus, muhtemel bir savaşın, İran ve İsrail'e 'çok çok önemli' zararlar vereceğini ve her iki ülkenin de getirebileceği yıkımdan endişe ettiği için topyekûn bir savaştan kaçınacağını söyledi.

AA6 Ağustos 2024 Salı 16:38 - Güncelleme:
CIA eski Direktörü'ne göre, İran ve İsrail taraflara 'zarar verecek' savaştan kaçınır
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CIA Direktörlüğünün yanı sıra geçmişte ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da yapan General Petraeus, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla artan bölgesel gerilimin Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasıyla yeni bir aşamaya geçmesine ilişkin Londra merkezli "Iran International" kanalına değerlendirmelerde bulundu.

'İRAN'IN YANIT VERMESİ GEREKİYOR'

Petraeus, İran'ın Heniyye suikastına cevap vermesi gerektiğini ifade ederek, "Bu, İran'ın onuruna büyük bir darbe, büyük bir istihbarat ve güvenlik başarısızlığı. Bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyor." dedi.

Ancak İran'ın İsrail ile "gerçek ve doğrudan" bir savaşa girmek istediğini düşünmediğini belirten Petraeus, "Ve açıkçası, İsrail'in Hizbullah veya İran ile gerçek bir topyekûn savaşa girmek istediğini de düşünmüyorum. Tarafların buna girmek istediklerini sanmıyorum zira her iki tarafa da çok çok büyük zararlar verebilir." ifadelerini kullandı.

Her iki ülkenin de getirebileceği yıkımdan endişe ettiği için tam teşekküllü bir savaştan kaçınacağını söyleyen General Petraeus, İran'ın beklenen misillemesinin potansiyel hedefleri arasında "askeri tesis, kritik altyapı veya büyük bir limanı vurmak" olabileceğine işaret etti.

İSRAİL'İN İRAN SERVİSLERİNE SIZMA İDDİALARI

Heniyye suikastına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petraeus, "Hissiyatım, İsrail istihbarat servislerinin İran'ın içindeki farklı unsurlara ne kadar derinlemesine nüfuz ettiklerini bir kez daha gösterdikleri." dedi.

Petraeus, ayrıca İran'ı, nihai olarak ABD'yi Orta Doğu'dan çıkarmayı hedefleyen bir "düşman" olarak niteledi.

Herhangi bir ABD yönetimi açısından bölgeden çekilmenin gerçekçi bir seçenek olmayacağını vurgulayan Petraeus, "ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme çabası, Michael Corleone'nin (Mario Puzo'nun 1969 yıl çıkışlı Baba isimli kitabında ve bu kitaptan uyarlanan filmlerde yer alan kurgusal karakter) mafyadan ayrılmaya çalışması gibi." ifadelerini kullandı.

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