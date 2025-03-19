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Dünya

CIA merkezinde hareketli anlar! Bir şüpheli havaya ateş açtı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Genel Merkezi yakınlarında silahlı bir kişinin havaya ateş açması nedeniyle kurum binası, polis ve SWAT birimleri tarafından kuşatıldı.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 19:49 - Güncelleme:
CIA merkezinde hareketli anlar! Bir şüpheli havaya ateş açtı
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ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, silahlı bir saldırganın havaya ateş açması ve CIA'ye yönelik sözlü tehditleri nedeniyle kurumun Virginia eyaleti sınırları içinde kalan merkez binası, polis, bomba imha ekipleri ve SWAT birimlerince ablukaya alındı.

Fairfax İlçe Polisi, CIA Genel Merkezi'ne sadece iki blok ötede gerçekleşen olay nedeniyle, binanın giriş çıkışlarının tutulduğunu ve etrafından geçen yolların trafiğe kapatıldığı bilgisini paylaştı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ BÖLGEDE

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başkent Washington yakınlarındaki CIA merkezinin çevresinde zırhlı polis araçları ve bomba imha ekiplerinin çalışma yaptığı gözlendi.

Görgü tanıklarının, havaya ateş açarak tehditler savurduğunu iddia ettiği şüphelinin akıbeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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