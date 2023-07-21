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Dünya

CIA: Putin, Wagner liderinden intikam alabilir

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinde isyan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'den intikam alabileceğini söyledi.

IHA21 Temmuz 2023 Cuma 11:02 - Güncelleme:
CIA: Putin, Wagner liderinden intikam alabilir
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, katıldığı Aspen Güvenlik Forumu'nda Rus paralı asker grubu Wagner lideri Evgeny Prigojin'in Rusya'da isyan çıkarmasının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Prigojin'e karşı harekete geçmek için zaman kazanmaya çalıştığını ifade etti. Söz konusu isyanın Putin'in oluşturduğu güç sistemindeki önemli zayıflıkları ortaya çıkardığını kaydeden Burns, Putin'in Prigojing'den intikam almaya çalışabileceğini belirtti. Burns, "Putin, genellikle intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünür. Prigojin cezalandırılmaktan kurtulursa buna şaşırırım" dedi.

"CIA'İN İSYANDAN HABERİ VARDI"

İstihbarat teşkilatının isyan hakkında ileri düzeyde bilgiye sahip olduğunu anlatan CIA Direktörü Burns, isyanın Putin'in 23 yıllık iktidarında gördüğü en doğrudan saldırı olduğunu kaydetti. Burns, Putin'in bir zamanlar kendisine catering şirketiyle hizmet veren "Putin'in şefi" lakaplı Prigojin ile anlaşma yapmak zorunda kalmasının dikkat çekici olduğunu dile getirdi. Burns ayrıca Ukrayna'nın savaşta daha fazla ilerleme sağlaması durumunda Rus vatandaşlarının Prigojin'in savaş eleştirilerini daha fazla dikkate alabileceğini belirti.

Karadeniz'deki durumla ilgili de açıklamalarda da bulunan CIA Direktörü Burns, Rusya'nın Karadeniz'deki gemilere saldırıp Ukraynalıları suçlayarak sahte bir operasyon gerçekleştirebileceğine ilişkin işaretler olduğunu kaydetti.

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