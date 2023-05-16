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Dünya

CIA, Rusya'da yeni casusları işe almak için video yayınladı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rusya'daki vatandaşları casusluk yapmak üzere işe almak için video yayınladı.

IHA16 Mayıs 2023 Salı 23:52 - Güncelleme:
CIA, Rusya'da yeni casusları işe almak için video yayınladı
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Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken ABD, Rus vatandaşlarına ilginç bir çağrıda bulundu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı video ile Rusya'daki insanlara günlük hayatlarıyla ilgili bilgi paylaşmaları halinde işe alacaklarını duyurdu. CIA yetkilileri tarafından Rusların, ABD'ye ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayacağı ve ABD'lilerin Rusları önemsediği belirtilirken, yayınlanan videonun "kötü bir amaç" içermediği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef almadığı kaydedildi. Videoda, CIA yetkililerinin savaştan itibaren Rusya'nın muhalif seslere yönelik baskılarına, bağımsız gazeteciliğe ve cepheye gönderilen yüz binlerce Rus erkeklerinin savaştan kaçtığına yönelik bilgilerden bahsedildi. Rusya'dan edinilen bilgiler karşılığında da bilgi sağlayanların koruma altına alınacağı, kimliklerinin gizli tutulacağı ve güvenliklerinin sağlanacağı ifade edildi.

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