CIA'in faaliyetlerini izlemek için 2013 yılında çalınan verileri kullandılar

22 Aralık 2020 Salı 19:03 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 19:03

Foreign Policy'de yer alan habere göre, yapılan araştırmalar sonucunda Çin'in, CIA çalışanlarını takip etmek amacıyla 2013 yılında çalınan verileri kullandığı belirlendi. Hassas işler üzerinde casusluk faaliyetleri olduğu belirtilen çalışanların özellikle hedef alındığı bildirildi.

3 eski ABD yetkilisi, CIA çalışanlarını takip eden Çinlilerin oldukça aleni şekilde kendilerini belirgin hale getirdiklerini ifade etti. Diğer dönemlerde Çin'in gözetim faaliyetlerinin daha incelikli ve gizli olduğunu belirten yetkililer, ABD tarafından yapılan karşı önlem çalışmalarıyla tespit edilen izleme işlemlerine gerek kalmadığını belirtti. Söz konusu Çin ajanlarının, CIA çalışanlarının faaliyetlerini aksatmak amacıyla bunu yaptığı düşünülürken, bu stratejinin CIA tarafının Rus ve Çinli kişilerle iletişime geçmesi ve onları kendi ağına çekmesine bir misilleme olarak yapıldığı düşünülüyor.

ABD yetkilileri, söz konusu casusluk çalışmalarının, seyahat ve sağlık verileri de dahil olmak üzere özel bilgilerin yanı sıra gizli bilgileri tespit etmek için ABD hükümeti personel kayıtlarını çalmayı amaçlayan on yıllardır süren Çin siber casusluk çalışmalarıyla ilgili olduğuna inandıklarını bildirildi.