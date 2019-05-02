17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9657
  • 6,6784
  • 243.706
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cibuti'de Maarif Okulu 'en iyi okul' seçildi

Cibuti Milli Eğitim Bakanlığı, Cibuti Uluslararası Maarif Okulunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılının en iyi okulu seçti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin Türkiye Maarif Vakfı (TMV) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Cibuti Eğitim Bakanlığı,Maarif Okuluna başarı sertifikasını takdim etmek için başkent Cibuti’de tören düzenledi. 

Cibuti Uluslararası Maarif Okulu Müdürü Enes Güneyli ve Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, başarı sertifikasını Cibuti Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud’un elinden aldı.

Mahmud, burada yaptığı konuşmada, Cibuti Maarif Okulunun 21. yüzyıl eğitim modeli ve teknik altyapısının yanı sıra donanımlı yöneticileriyle Cibuti'de kısa sürede dünya standartlarında eğitim vermeye başladığını söyledi.

Cibuti Maarif Okulu Müdürü Enes Güneyli, okulun Fransızca, Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 4 dilde eğitim ve öğretim programı uygulamasının yanı sıra sportif ve sanatsal etkinliklere de büyük önem verdiğini dile getirdi.

Güneyli, "Anaokulu düzeyinden itibaren araştırma ve proje temelli kaliteli bir eğitim anlayışı sunuyoruz. Ayrıca, velilerin eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu düşündüğümüz için okul içerisindeki tüm faaliyetlere onları da dahil ediyoruz." ifadesini kullandı.

YENİ OKULLAR İNŞA EDİLECEK

Büyükelçi Şahinkaya ise TMV’nin kısa sürede tüm dünyada üstlendiği eğitim seferberliğine dikkati çekerek, okul müdürü ve ekibini gayretleri ve çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Şahinkaya ayrıca, Cibuti hükümeti tarafından TMV’ye hibe edilmiş 30 bin metrekare arazide yeni okul binalarının inşa edilmesiyle Cibuti’de faydalı bir yatırımın tamamlanacağını söyledi.

Ülkede 2018 yılının başında eğitim ve öğretime başlayan TMV, anaokulu düzeyinde yürüttüğü programına gelecek sene bir de ilkokul ekleyecek. Vakıf, hükümetin hibe ettiği 30 bin metrekarelik araziye ise anaokulundan liseye kadar tüm branşlarda eğitim verecek modern bir kompleks inşa edecek.

Askeri birlikleri teftiş eden Maduro´dan dikkat çeken açıklama: Zamanı geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD ilk ödemeyi aldı

ABD ilk ödemeyi aldı

Yer testinde alev aldı

Yer testinde alev aldı

Sarı Saltuk'un torunları: Türbede define arayanlar yakalansın

Sarı Saltuk'un torunları: Türbede define arayanlar yakalansın

Geride 18 yavrusu kaldı

Geride 18 yavrusu kaldı

Bakanlıktan ‘Metro gelirlerine el konulacak’ haberlerine yalanlama

Bakanlıktan ‘Metro gelirlerine el konulacak’ haberlerine yalanlama

AYM'den 4 isme ret

AYM'den 4 isme ret

Tepki çekecek karar: 'Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadın serbest bırakıldı

Tepki çekecek karar: 'Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadın serbest bırakıldı

Rusya'dan ABD'nin Maduro iddiasına yalanlama

Rusya'dan ABD'nin Maduro iddiasına yalanlama
 

POPÜLER HABERLER

Devasa kaydıraktan yere düştüler! İşte o korkunç anlar...

Devasa kaydıraktan yere düştüler! İşte o korkunç anlar...

Anlık gelen çikolata krizlerinin devası: Pratik sufle tarifi...

Anlık gelen çikolata krizlerinin devası: Pratik sufle tarifi...

Dünyada bir ilk! Böbrek nakli için 'drone' kullanıldı...

Dünyada bir ilk! Böbrek nakli için 'drone' kullanıldı...

Instagram kullanıcılarına kötü haber!

Instagram kullanıcılarına kötü haber!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA