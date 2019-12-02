Cibuti’yi selden koruyacak barajı Türkiye inşa etti Cibuti Tarım, Su, Balıkçılık, Hayvancılık ve Deniz Kaynakları Bakanı Ahmed Muhammed Awaleh, Türkiye’nin inşa ettiği Ambouli Dostluk Barajı’nın üykeyi büyük bir sel felaketinden kurtardığını söyledi.