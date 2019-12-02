Cibuti’yi selden koruyacak barajı Türkiye inşa etti
Cibuti Tarım, Su, Balıkçılık, Hayvancılık ve Deniz Kaynakları Bakanı Ahmed Muhammed Awaleh, Türkiye’nin inşa ettiği Ambouli Dostluk Barajı’nın üykeyi büyük bir sel felaketinden kurtardığını söyledi.
Awaleh, “Barajı yapanlara duacı olmalıyız. Ambouli Dostluk Barajı zamanında bitmeseydi, büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kalacaktık” diye konuştu.
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