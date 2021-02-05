Çiçekçi sanıyorlardı, kartel çıktı! 24 milyon dolarlık uyuşturucu dağıtmışlar

star.com.tr 05 Şubat 2021 Cuma 14:38 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 14:40

Helsinki, Hame, Güneydoğu Finlandiya ve Ostrobothnia'daki polis departmanlarının Ulusal Araştırma Bürosu (NBI) ile ortak yürüttüğü soruşturmaya göre, uyuşturucu kaçakçıları, 2018 ortası ile 2020 Mayıs ayları arasında en az 17 uyuşturucu sevkiyatı gerçekleşti.

Gerçekleştiren sevkiyatlarda en az 24 milyon dolarlık uyuşturucunun transfer edildiği tespit edildi.

'Büyük, sistematik uyuşturucu kaçakçılığı ve nakliyesi organizasyonu" olarak tanımlanan suç şebekesinin müşterileri, merkezi Helsinki bölgesinde bulunan iki ayrı suç örgütü olduğu belirlendi. Çetelerden biri çoğunlukla Doğu Afrika, diğeri ise çoğunlukla Orta Doğu kökenli...

Uyuşturucu çetesine yönelik soruşturmada, 50'den fazla kişi hakkında soruşturma başlatıldı, ancak gözaltı sayısı şu anda bilinmiyor. Öte yandan bir milyon avronun üzerinde gelirin yanı sıra, yaklaşık 700 bin avro değerinde gayrimenkule el konulduğu bildirildi.

Helsinki Polisi Kıdemli Dedektif Baş Müfettiş Markku Heinikari Yle yaptığı açıklamada, "Bu, şu anda başkentte organize uyuşturucu ticaretinin ve suçunun nasıl uluslararası çapta yapıldığının iyi bir örneğidir. Geçmişte uyuşturucu ticareti motosiklet çeteleri tarafından kontrol ediliyordu, ancak şimdi yabancı kökenli grupların gerçekten büyük bir etkisi var." dedi.

ÇİÇEK İÇİNDE UYUŞTURUCU TESLİMATI

Soruşturmada, 17 uyuşturucu partisinden üçü Finlandiya üzerinden İsveç'in Stockholm kentine geçirildi.

Şüpheliler, Hollanda çiçek ve ev bitkilerini doğu Helsinki'deki Vuosaari limanı üzerinden Finlandiya'ya ithal etmek için bir şirket kurmuşlar. Böylelikle uyuşturucu, teslimatlarda ustaca gizlendi. Finlandiya'da, ilaçlar genellikle çiçek ve bitki dağıtımında olduğu gibi istenen yerlere bırakıldı.

Toplam 310 kg marihuana, 312 kg amfetamin, 53 kg esrar, 15 kg kokain, 14 kg MDMA, 2 kg metamfetamin, 142.000 ecstasy tableti, 19.000 LSD tablet, 100.000 Xanax tableti, 2 kg ketamin, ve 50.000'den fazla hapın Finlandiya ve Stockholm'de dağıtıldığı söyleniyor .

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