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Çift başlı kobra köylüler arasında şaşkınlığa neden oldu

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bulunan Midnapur kenti yakınlarında iki başlı bir kobra yılanı bulundu.

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Ülkenin doğusundaki köylerden birinde görülen yılan, yelen halk arasında şaşkınlığa neden oldu.
 
Monocle kobraları agresif ve ısırıkları zehirlidir. Ancak köylüler yılanı köyden uzaklaştırmak yerine, besleyip korumaya aldı.
 
Köylüler bu sıradışı yılanın efsanevi bir yaratık olduğuna inanıyor. Ancak zoologlar aksini düşünüyor.
 
Uzmanlar çift başlı kobra yılanı ile ilgili, ''Bu mutasyon için iki neden var. Bozulan ekoloji nedeniyle genetik bir bozukluk olababilir. Ya da siyam ikizlerinde olduğu gibi embriyoların tam olarak ayrılmamasının sonucuyla karşı karşıyayız.'' dedi.

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