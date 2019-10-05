Çılgın proje okyanusu temizledi

Pasifik Okyanusu’nda Türkiye’nin üç katına yakın bir alana yayılan atık yığınının olduğu bölgeye bırakılan 600 metre uzunluğundaki bariyerde, bir tonluk balık ağlarından kamyon lastiklerine ve mikroplastiklere kadar çok sayıda atık toplandı. İngiliz Guardian gazetesine konuşan bariyeri geliştiren Ocean Cleanup projesinin yaratıcısı Boyan Slat toplanan plastiklerin satışıyla birkaç yıl içinde projenin kendini finanse edebilir duruma geleceğini tahmin ettiğini söyledi. Slat, bu plastikleri kullanarak projeler yapmak isteyen kişiler sayesinde özel bir pazarın da oluşabileceğini ekledi. Günümüzde okyanuslarda 1,8 trilyon plastik parçası olduğu tahmin ediliyor. Guardian her yıl 8 milyon ton plastiğin karadan denize karıştığını aktarıyor.