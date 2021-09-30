İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2021 Perşembe / 23 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9217
  • EURO
    10,3793
  • ALTIN
    496.813
  • BIST100
    1391.92
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cilt sayısıyla Guinness'e giren ''Golgo 13'' çizgi romanının yazarı Saito öldü
Dünya

Cilt sayısıyla Guinness'e giren ''Golgo 13'' çizgi romanının yazarı Saito öldü

Yayımlanan cilt sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 'Golgo 13' çizgi romanına imza atan Saito Takao'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 06:45 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:45
ABONE OL

Kyodo ajansının, yayıncı kuruluş Shogakukan firmasına dayandırdığı haberine göre, yazar Saito 84 yaşında pankreas kanserinden yaşamını yitirdi.

Wakayama eyaleti doğumlu Saito, Osaka'da büyümüş ve "manga" sektöründe ilk eserini 1955'te yayımlamış ve 1964'te kurduğu firmayla kurumsal piyasaya adım atmıştı.

Saito'nun ilk 1968'te yayımladığı ve 201. cildinin önceki ay piyasaya çıkmasıyla "Golgo 13" çizgi roman serisi, elde ettiği cilt sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

"Doğa üstü yeteneklere sahip suikastçı Duke Togo'nun maceralarının" anlatıldığı seri, hükümetler ve uluslararası ilişkiler sahasından esinlenilmiş hikayelere yer veriyor.

Akademi ve sanat dünyasına katkıları sonrası Saito'ya 2003'te Japonya hükümetinin "Mor Kurdele Nişanı" verilmişti.

"Golgo 13" serisinin yakın takipçilerinden Maliye Bakanı Aso Taro, Saito'nun ölümünden büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

81 yaşındaki Bakan Aso, Saito'nun ölümünü "bir yeteneğin kaybı" olarak nitelerken, "Golgo 13 gibi başka uluslararası çizgi roman serisi var mıdır?" değerlendirmesini yaptı.

Shogakukan firmasının, çizgi romanın yayımını sürdüreceği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.