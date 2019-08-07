Çin: ABD´nin manipülasyon savları asılsız
Çin Yabancı Döviz Kuru Yönetimi Sözcüsü Wang Chunying, ABD´nin Çin´in döviz kurunu manipüle ettiği savlarını yalanladı ve bu savların bir temeli olmadığını söyledi.
- DHA
Wang, yenin manipüle edilmediğini ve istikrarlı politikalar doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.
Daha önce ABD, Çin´i para birimini manipüle etmekle suçlamıi, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudrow´da ABD´nin hareketlerinin G20 ülkeleri ve Dünya Ticaet Örgütü ile aynı doğrultuda olduğunu söylemişti.
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