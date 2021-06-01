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Dünya

Çin 16 savaş uçağıyla Malezya hava sahasını ihlal ettiği belirtildi

Çin savaş uçaklarının Malezya hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

AA01 Haziran 2021 Salı 17:21 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 17:22
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Malezya Hava Kuvvetlerinden (RMAF) yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs'ta Çin Hava Kuvvetlerine ait 16 uçağın, Malezya hava sahasını ihlal ederken görüntülendiği belirtildi.

Açıklamada, Çin uçaklarının Malezya'nın Borneo Adası'nın deniz yetki alanı üzerine uçuş yapıp Sarawak kıyısına 60 deniz mili yaklaştıktan sonra geri döndüğü kaydedildi.

Söz konusu ihlalin Malezya'nın egemenliği ve uçuş güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, bu hareketin aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarının ihlali olduğunun altı çizildi.

Olaya ilişkin Çinli yetkililerden açıklama yapılmadı.

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