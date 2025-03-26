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Dünya

Çin, 2030 yılına kadar yapay zekada ABD'yi geçmeyi hedefliyor

ABD istihbarat raporuna göre Çin, 2030'a kadar ABD'nin yerini alarak dünyanın en etkili yapay zeka gücü olmayı hedefliyor.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 11:16 - Güncelleme:
Çin, 2030 yılına kadar yapay zekada ABD'yi geçmeyi hedefliyor
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), 30 sayfalık "2025 ABD İstihbarat Topluluğu Yıllık Tehdit Değerlendirmesi" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, "Çin'in, 2030'a kadar ABD'nin yerini alarak dünyanın en etkili yapay zeka gücü olmayı hedefleyen çok yönlü, ulusal düzeyde bir stratejisi olduğu neredeyse kesin." ifadesine yer verildi.

Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya'nın geleneksel ulusal güvenlikten siber, ticaret ve teknolojiye kadar birçok cephede ABD çıkarlarına meydan okuyan başlıca devlet aktörleri olarak geçtiği raporda, Çin'in, teknolojik engelleri aşmak için Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki şirketlerden "fikri mülkiyet çaldığı" öne sürüldü.

Raporda, "Çin, ABD'nin çıkarlarını küresel olarak en fazla tehdit edebilecek aktör olarak öne çıkıyor ancak çok agresif davranarak dünyadaki ekonomik ve diplomatik imajını riske atma konusunda Rusya, İran ve Kuzey Kore'den daha temkinli." denildi.

Öte yandan raporda, Kuzey Kore'nin bir nükleer deneme yapmaya hazırlandığı da ifade edildi.

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  • Çin 2030
  • ABD istihbarat raporu

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