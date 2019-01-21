Çin, 4 uyduyu yörüngeye gönderdi

Çin, bugün (21 Ocak 2019 TSİ 08:42'de) Long March 11 roketi ile iki adet Jilin-1 takım uzaktan algılama uydusu ve iki adet test uydusunu Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaydaki yörüngesine başarıyla gönderdi.

Jilin-1 uydu serisi, Çin Bilimler Akademisi'nin Changchun Optik, Mekanik ve Fizik Enstitüsü'nde (CIOMP) geliştirildi. Jilin-1 takım uydu sistemi Çin'in ilk yerli olarak geliştirilen ticari Dünya görüntüleme uydularıdır. Sistem, Dünya gözlemi yaparak aldığı görüntü ya da videoları müşterilerine satmayı amaçlıyor.

Çin Bilimler Akademisi’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Jilin-1 takım uydusunu her geçen gün geliştirmek istiyoruz. 2020 yılına kadar 60 adet Jilin-1 takım uzaktan algılama uydusunu yörüngeye göndermeyi planlıyoruz. Bu rakam 2030 yılında ise 138 olacak ve böylece müşterilerimize dünyanın her yerinden istedikleri anda güncel görüntüleri ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Serinin birinci ve ikinci uydusu 2015 yılında yörüngesine gönderilmiş, ardından 2017'de iki, 2018'de üç uydu gönderilmişti. Bugünkü lansman ile sistem 10 uyduya ulaştı. Yaklaşık 95 kilogram ağırlığındaki uydular uzaydan dünyanın metre altı çözünürlükte görüntülerini çekebiliyor.

Rokette bulunan test uydusu, Qingteng Üniversitesi'nin geliştirdiği tam renkli minyatür uzaktan algılama kamerasını taşıyacak ve bir yıl sonra Dünya’nın atmosferine geri girerek görevini tamamlayacak. Böylelikle hem tam renkli minyatür uzaktan algılama kamerası hem de yörüngeden çıkma yeteneği test edilmiş olacak.