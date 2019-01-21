12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3411
  • 6,0727
  • 219.37
  • 99.048
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin, 4 uyduyu yörüngeye gönderdi

Çin, bugün Long March 11 roketi ile iki uzaktan algılama uydusu ve iki test uydusunu uzaydaki yörüngesine gönderdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin, bugün (21 Ocak 2019 TSİ 08:42'de) Long March 11 roketi ile iki adet Jilin-1 takım uzaktan algılama uydusu ve iki adet test uydusunu Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaydaki yörüngesine başarıyla gönderdi.
 
Jilin-1 uydu serisi, Çin Bilimler Akademisi'nin Changchun Optik, Mekanik ve Fizik Enstitüsü'nde (CIOMP) geliştirildi. Jilin-1 takım uydu sistemi Çin'in ilk yerli olarak geliştirilen ticari Dünya görüntüleme uydularıdır. Sistem, Dünya gözlemi yaparak aldığı görüntü ya da videoları müşterilerine satmayı amaçlıyor.
 
Çin Bilimler Akademisi’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Jilin-1 takım uydusunu her geçen gün geliştirmek istiyoruz. 2020 yılına kadar 60 adet Jilin-1 takım uzaktan algılama uydusunu yörüngeye göndermeyi planlıyoruz. Bu rakam 2030 yılında ise 138 olacak ve böylece müşterilerimize dünyanın her yerinden istedikleri anda güncel görüntüleri ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
Serinin birinci ve ikinci uydusu 2015 yılında yörüngesine gönderilmiş, ardından 2017'de iki, 2018'de üç uydu gönderilmişti. Bugünkü lansman ile sistem 10 uyduya ulaştı. Yaklaşık 95 kilogram ağırlığındaki uydular uzaydan dünyanın metre altı çözünürlükte görüntülerini çekebiliyor.
 
Rokette bulunan test uydusu, Qingteng Üniversitesi'nin geliştirdiği tam renkli minyatür uzaktan algılama kamerasını taşıyacak ve bir yıl sonra Dünya’nın atmosferine geri girerek görevini tamamlayacak. Böylelikle hem tam renkli minyatür uzaktan algılama kamerası hem de yörüngeden çıkma yeteneği test edilmiş olacak.

Payitaht Abdülhamid´e yurt dışında da yoğun ilgi gösteriliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'ye darbe! 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

FETÖ'ye darbe! 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Çin, 4 uyduyu yörüngeye gönderdi

Çin, 4 uyduyu yörüngeye gönderdi

Meleşcanu'dan 'Türkiye' açıklaması

Meleşcanu'dan 'Türkiye' açıklaması

Türkiye dünyaya 1,2 milyar avro ihracat yaptı

Türkiye dünyaya 1,2 milyar avro ihracat yaptı

'CHP’nin iktidar olma hedefi yok' dedi, partiden istifa etti

'CHP’nin iktidar olma hedefi yok' dedi, partiden istifa etti

BAE ve Suudi Arabistan'dan ortak para birimi hamlesi

BAE ve Suudi Arabistan'dan ortak para birimi hamlesi

Takibe alınan teröristler İstanbul’da yakalandı

Takibe alınan teröristler İstanbul’da yakalandı

Üç şehir hastanesi daha kapılarını açmaya hazırlanıyor

Üç şehir hastanesi daha kapılarını açmaya hazırlanıyor
 

POPÜLER HABERLER

Payitaht Abdülhamid´e yurt dışında da yoğun ilgi gösteriliyor

Payitaht Abdülhamid´e yurt dışında da yoğun ilgi gösteriliyor

Rusya'dan görenleri şaşkına çeviren kareler

Rusya'dan görenleri şaşkına çeviren kareler

TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı

TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı

İçindeki çocuğu kaybetmeyen babalar

İçindeki çocuğu kaybetmeyen babalar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA