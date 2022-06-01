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Dünya

Çin 6.1 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Çin'in Siçuan eyaletinde yaşanan 6.1 şiddetindeki depremde 3 kişi ağır yaralandı.

IHA1 Haziran 2022 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
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Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde yerel saatle 17.00'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi ağır yaralandı. Siçuan itfaiye departmanı, çok sayıda evin zarar gördüğünü ve bin 400 kurtarma görevlisinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Güneybatı Demiryolu kurumu, deprem nedeniyle durdurulan bazı tren seferlerinden dolayı aksamalar yaşandığını bildirdi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nin derinliğini 17 kilometre olarak açıkladığı deprem, Siçuan eyaletinin başkenti Chengdu'ya 110 kilometre mesafede bulunan Lushan bölgesinde kaydedildi.

Siçuan'da 2008'de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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