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Çin, ABD Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Huawei şirketinin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun ABD’nin talebiyle Kanada’da tutuklanmasını protesto etmek için ABD Büyükelçisini bakanlığına çağırdı.

  • star.com.tr
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Huawei şirketinin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun ABD’nin talebiyle Kanada’da tutuklanmasını protesto etmek için ABD Büyükelçisini bakanlığına çağırdı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Meng Wanzhou hakkında çıkardığı yakalama kararını derhal kaldırması gerektiği belirtildi. 

Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan ABD Büyükelçisine, Çin tarafından alınacak ilave önlemlerin ABD'nin atacağı adımlara bağlı olduğu belirtildi.

Huawei’nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng'in, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklandığı açıklanmıştı.

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