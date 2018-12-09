Çin, ABD Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
Çin Dışişleri Bakanlığı, Huawei şirketinin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun ABD’nin talebiyle Kanada’da tutuklanmasını protesto etmek için ABD Büyükelçisini bakanlığına çağırdı.
- star.com.tr
Çin Dışişleri Bakanlığı, Huawei şirketinin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun ABD’nin talebiyle Kanada’da tutuklanmasını protesto etmek için ABD Büyükelçisini bakanlığına çağırdı.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Meng Wanzhou hakkında çıkardığı yakalama kararını derhal kaldırması gerektiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan ABD Büyükelçisine, Çin tarafından alınacak ilave önlemlerin ABD'nin atacağı adımlara bağlı olduğu belirtildi.
Huawei’nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng'in, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklandığı açıklanmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.