Çin: Ticari sorunları çözmek için ABD ile görüşmeye hazırız
Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan, ülkesinin ABD ile arasındaki ticari sorunlarını çözmek için görüşmelere hazır olduğunu açıkladı.
- İHA
Çin ve ABD son birkaç aydır getirdikleri gümrük vergileriyle ticari bir savaşa sebep oldu. İki ülkenin ticaret anlaşmazlığı finans piyasalarını sarsarken güvensizliğe de neden oluyor. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Singapur'da düzenlenen Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Çin'de, ABD'de de daha büyük ekonomik ve ticari işbirliğini arzu eder” dedi.
Dünyada yaşanan birçok sorunun Çin ve ABD işbirliğiyle çözülebileceğini dile getiren Qishan, “Dünyadaki en büyük iki ekonominin arasındaki ticari anlaşmazlığı karşılıklı çözmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Çin’in karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ABD ile müzakereye hazır olduğunun altını çizen Qishan, “Karşılıklı olarak kabul edilebilir bir ticaret anlaşmasını yapabiliriz. İş birliğinden kazanç sağlayacağımıza inanıyorum ve anlaşamazsak iki tarafta kaybedecek" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 30 Kasım’da Arjantin’de yapılacak G20 zirvesinde bir araya gelmesi bekleniyor.
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