Ticaret savaşında yeni gelişme! Çin ve ABD anlaştı

23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,744
  • 6,3758
  • 274.038
  • 102694
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin, ABD ile tarifeleri kademeli olarak indirmek için anlaştığını duyurdu

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Fıng, 'Çin ve ABD'li müzakereciler (ticaret) anlaşmanın gelişmesini takiben ilave vergileri kademeli olarak iptal etmek için anlaştı'. dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli olarak indirilmesi için anlaştıklarını duyurdu.
 
Bakanlık Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, son 2 haftadır Çin ve ABD'li müzakerecilerin, tarafların endişelere konu önemli meseleleri uygun şekilde çözmek için "yapıcı" ve "samimi" görüşmeler yürüttüklerini söyledi.
 
Gao, "Çin ve ABD'li müzakereciler (ticaret) anlaşmanın gelişmesini takiben ilave vergileri kademeli olarak iptal etmek için anlaştı. İki ülkenin bir anlaşmaya ulaşması durumunda anlaşma içeriğine uygun olarak ilave vergilerin aynı oranda indirilmesi için uzlaşıldı." ifadelerini kullandı.
 
Ülkesinin tarifeler konusundaki tutumunun öteden beri açık olduğunu vurgulayan Gao, "Ticaret savaşı, vergilerin artışıyla başladı, yine vergilerin iptaliyle durmalı." dedi.
 
Gao, ilk aşamada ne kadar verginin iptal edileceği hususunun anlaşmanın içeriğine göre belirleneceğini bildirdi.
 
Çin ve ABD arasında 18 ayı geride bırakan ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yılın mart ayında Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifeler ile başlamıştı.
 
Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı Made in China 2025 ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.
 
Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın başmüzakereci sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında mekik dokumasına ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ticaret savaşında yeni gelişme! Çin ve ABD anlaştı

Ticaret savaşında yeni gelişme! Çin ve ABD anlaştı

Teröristler kullanılmaz hale getirdi, Türkiye tekrar hizmete açacak

Teröristler kullanılmaz hale getirdi, Türkiye tekrar hizmete açacak

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

Pirana gibi dakikalar içinde yok ettiler!

Pirana gibi dakikalar içinde yok ettiler!

Tesadüfen bulunmuştu! Şimdi ise...

Tesadüfen bulunmuştu! Şimdi ise...

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem
 

POPÜLER HABERLER

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler

Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler

Erkeklerin egemen olduğu sektörde ben de varım dedi!

Erkeklerin egemen olduğu sektörde ben de varım dedi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA