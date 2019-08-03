32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 257.604
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin: ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız

Çin'in yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD ile ülkesi arasındaki 'ticaret savaşı'na ilişkin olarak, 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zhang, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere, ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in haklarını korumak için gereken her türlü önlemi alacağını belirten Zhang Jun, "ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız." ifadesini kullandı.

Çin'in pozisyonunun belli olduğunu belirten Zhang, ABD'ye, ticaret konusunda yaşanan gerilime "doğru yollardan doğru çözümün bulunması için doğru yola dönmesi" çağrısında bulundu.

İki ülke arasında geçen yıl martta başlayan ve karşılıklı gümrük tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaşı, son olarak Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine eklenecek yeni gümrük vergisiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ticari müzakereler devam ediyor, bunlar devam ederken ABD, 1 Eylül'den itibaren Çin'den ülkemize gelen 300 milyar dolarlık ürüne küçük bir ilave yüzde 10 gümrük vergisi ekleyecektir. Bu ek vergi, zaten yüzde 25 gümrük vergisi konmuş 250 milyar dolarlık ürünü kapsamıyor. Kapsamlı bir ticari anlaşma için Çin'le pozitif diyaloğumuzu sürdürmek istiyoruz ve iki ülke arasındaki geleceğin parlak olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

- KUZEY KORE İLE NÜKLEER GÖRÜŞMELER
 

Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, görüşmelerde ilerleme kaydedilebilmesi için Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini savundu.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası da sorulan Zhang, ülkesinin Uygur Özer Bölgesi, Tibet ya da Hong Kong konusunda içişlerine karışılmasına asla izin vermeyeceğini dile getirdi.

- ÇİN'İN UYGUR TÜRKLERİNE YÖNELİK POLİTİKASI
 

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektup imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda da son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve "siyasi bakımdan tehlikeli" olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin ise şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini de geri çeviriyor.

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den BM'ye 'PKK' çıkışı: Onaylamıyoruz

Türkiye'den BM'ye 'PKK' çıkışı: Onaylamıyoruz

Adana'da FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

Adana'da FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

Cim-Bom’un Banega ısrarı

Cim-Bom’un Banega ısrarı

Federasyonun joker sporcusu

Federasyonun joker sporcusu

Çarpıcı iddia: Trump seçimlere kadar askerlerini çekmek istiyor

Çarpıcı iddia: Trump seçimlere kadar askerlerini çekmek istiyor

Darbe sonrası kriz aşıldı! Taraflar anlaşma imzalayacak

Darbe sonrası kriz aşıldı! Taraflar anlaşma imzalayacak

'Medeni cesareti olmayan sosyal medyada aslan kesiliyor'

'Medeni cesareti olmayan sosyal medyada aslan kesiliyor'

B planı Roman Yaremchuk

B planı Roman Yaremchuk
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Dünya'yı teğet geçecek! Empire State büyüklüğünde...

Dünya'yı teğet geçecek! Empire State büyüklüğünde...

Tarihin en pahallı Afrikalı futbolcuları

Tarihin en pahallı Afrikalı futbolcuları

Hayvan vücudunda insan organı yetiştirecekler

Hayvan vücudunda insan organı yetiştirecekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA