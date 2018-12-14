Çin, ABD otomobillerine uyguladığı ek vergileri kaldırıyor

Çin Maliye Bakanlığı, yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak yeni uygulamayla ABD yapımı araçlar ve otomobil parçaları için uyguladığı ek tarifeleri üç ay boyunca askıya alacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada uygulamanın ABD’den ithal edilen 144 otomobilden alınan yüzde 25 vergi ile 67 otomobil parçasından alınan yüzde 5 gümrük vergisini kapsadığı belirtildi.

Pekin yönetimi ABD'den ithal edilen otomobil ve yedek parçalarına ek vergiler ile birlikte yüzde 40 gümrük vergisi uyguluyordu.

Bakanlık ayrıca Çin ve ABD’nin tüm ek gümrük vergilerinin karşılıklı kaldırılması için müzakereleri hızlandırabileceğini umduğunu ifade etti.

Arjantin'de aralık ayı başında düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda anlaşmıştı.

(Euronews)