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Dünya

Çin: ABD savaş gemisi karasularımıza girdi

Çin tarafından yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin yasadışı olarak Çin karasularına girdiği öne sürüldü.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
Çin: ABD savaş gemisi karasularımıza girdi
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ABD donanmasına ait güdümlü füze taşıyan savaş gemisi USS Milius'un yasadışı şekilde Güney Çin Denizi'ndeki bir adanın yakınından geçtiğini ve Çin karasularına girdiğini iddia etti. Çin'in Güney Harekat Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, savaş gemisinin izlendiği ve uyarıldığı belirtilerek, "Çin, Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve çevresindeki deniz bölgesinde tartışmasız bir egemenliğe sahiptir" ifadeleri kullanıldı.

ABD Donanması 7. Filosundan yapılan açıklamada ise savaş gemisinin bölgede "normal" operasyonlar gerçekleştirdiği ve söz konusu bölgeden ayrılarak Güney Çin Denizi'ndeki operasyonlarına devam ettiği kaydedildi.

Çin ordusu 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, USS Milius'un Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları çevresindeki sulara izinsiz girdiğini açıklamış, ABD donanması ise savaş gemisinin rutin operasyonlar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümü üzerinde hak iddia ederken, Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da bölgede egemenlik iddialarında bulunuyor.

  • savaş gemisi

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