Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD’den 'tehdit' değil 'teşvik' açıklamaları bekliyoruz

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’deki olağan basın toplantısında ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray’ın Çin’in "en karmaşık istihbarat tehdidi olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Sözcü Lu, "ABD'nin iki ülke halklarının hayati önemdeki çıkarlarını hesaba katmasını, Çin ve ABD halklarının refahını artırıcı yönde ve Çin-ABD ilişkilerinin gelişmesini teşvik edici yönde açıklamalar yapmasını umuyoruz. Aksini değil." ifadelerini kullandı.

Uzun geçmişe sahip Çin-ABD ilişkilerinin oldukça iç içe olduğunu belirten Lu, Çin ve ABD’nin iyi ilişkileri sürdürmesinin her iki tarafın yararına olacağını kaydetti.

FBI Direktörü Christopher Wray, dün yaptığı bir konuşmada "Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in amaçlarına ulaşmak için siber müdahale, yabancı yatırım, şirket alımları ve tedarik zincirini tehdit etmek gibi giderek büyüyen bir dizi geleneksel olmayan yöntem kullandığı yorumunu yapan Direktör Wray, Rusya’nın, Sovyetler’in ardından gücünü korumak için mücadele ettiğini, Çin’in ise yarının savaşını verdiğini dile getirmişti.

Diğer yandan ABD Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Çin adına ekonomik casusluk yapmak ve ABD havacılık şirketlerinin ticari sırlarını çalmaya çalışmakla suçladığı bir Çinli'yi Belçika'dan teslim aldığını bildirmişti.

Aleyhindeki casusluk suçlamaları kapsamında Belçika'da tutuklanan Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) mensubu Şü Yancün'ün ilk vaka olduğu belirtilen açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Genel Sekreter Yardımcısı John Demers'in, "Bu konu istisnai bir durum değil; Çin'in, Amerika aleyhine yürütmekte olduğu ekonomi politikasının bir parçasıdır. Başka ulusların sermayemizi ve zekamızın meyvesini çalmasına izin veremeyiz. Başka ülkelerin bizim hasadımızı kaldırmasına müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

Geçen hafta da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin güvenlik kurumlarını Amerikan teknolojisini çalmakla suçlamıştı.

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, ülkenin karşı istihbarat ve siyasi güvenliğini koruma mekanizması olarak görev yapıyor.