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Dünya

Çin, ABD'nin füze sistemini Filipinler'e yerleştirmesinden endişe duyduğunu bildirdi

Çin, ABD'nin orta mesafe güdümlü füzeleri kontrol eden Tayfun Silah Sistemi'ni Filipinler'e yerleştirmesinden kaygı duyduğunu bildirdi.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 19:20 - Güncelleme:
Çin, ABD'nin füze sistemini Filipinler'e yerleştirmesinden endişe duyduğunu bildirdi
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Sun Veydong, bu konudaki kaygılarını Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen istişare toplantısında bölge ülkelerine iletti.

ABD'nin geçen ay Filipinler ile düzenlediği müşterek askeri tatbikatta silah sistemini ülkeye konuşlandırmasını, "tarihi eğilime ters bir hareket" olarak niteleyen Sun, bunun bölge ülkelerinin barış ve kalkınma talepleriyle çeliştiğini ifade etti.

Sun, Çin'in, Soğuk Savaş tarzı cepheleşmelerin yeniden ortaya çıkmasına, bölge ülkelerinin hegemonya ve vekalet için kullanılmasına karşı olduğunu vurgulayarak, Pekin'in endişelerini dile getirdi.

Çinli diplomat, "Çin, ASEAN'ın stratejik bağımsızlığını güçlendirmesini destekliyor ve istişare, ortak katkı ve faydaların paylaşılması ilkelerine dayalı Asya güvenliği anlayışına bağlı kalarak bölgesel barış ile istikrarın korunması için bölge ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır." ifadelerini kullandı.

ABD geçen ay Filipinler ile düzenlediği Balikatan askeri tatbikatı sırasında Tayfun Silah Sistemi'ni, Filipinler'in Luzon Adası'nın kuzeyinde geçici olarak konuşlandırmıştı.

Tayfun Silah Sistemi, Tomahawk seyir füzeleri ile SM-6 uçaksavar füzelerini fırlatabilen bir istasyon oluşturuyor.

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