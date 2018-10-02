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Çin: ABD'nin kışkırtıcı adımları bölgedeki barışı tehdit ediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li bir savaş gemisinin Çin'e ait adalar ve kayalıkların açıklarına girmesine sert tepki gösterdi.

  • DHA
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Çin Dışişleri Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada, "30 Eylül günü, Çin hükümetinin izni olmaksızın, ABD'ye ait Decatur destroyeri, Çin'in Nansha Adaları ve kayalıklarına ait sulara girmiştir" denildi.
 
 
Çin Donanması'nın ABD'li gemiyi uyarıp bölgeden uzaklaştırdığını belirten sözcü, Çin'in Nansha Adaları'nda ve bitişik sularda tartışılmaz egemenliğe sahip olduğunu vurguladı.
 
 
Açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durumun istikrarını koruduğuna işaret edildi ve ABD'nin sözde "seyrüsefer serbestisi" adı altındaki tekrar eden kışkırtıcı adımlarının bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiği belirtildi.
 
 
Çinli sözcü, ABD'nin bu eylemlerinin bölge ülkelerinin ortak iradesine ve temel uluslararası kurallara aykırı olduğunun altını çizdi.
 
 
Çin'in ABD'den derhal hatalarını düzelterek bu tür kışkırtıcı eylemlerine son vermesini istediğine dikkat çeken sözcü, Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını ekledi.
 
 
Diğer yandan, Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, "Çin ordusu, savunma vazifesini yerine getirecek, ülkenin egemenliği ve güvenliği ile bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla korumak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir" dedi.
 

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