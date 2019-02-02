Çin: ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesine karşıyız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması’ndan doğan yükümlülüklerini 2 Şubat itibarıyla askıya alacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığından bugün konuyla ilgili yapılan açıklamada, Çin’in bu girişimi esef verici bulduğu belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Geng Shuang, yaptığı açıklamada, Çin’in INF Anlaşması’nı uluslararası ve bölgesel barışın ilerletilmesi, küresel stratejik denge ve istikrarın korunması için çok önemli gördüğünü dile getirerek, "Çin, ABD’nin anlaşmadan çekilmesine karşı çıkıyor, ABD ile Rusya’yı anlaşmazlıkları yapıcı diyalog gerçekleştirerek uygun şekilde çözmeye çağırıyor" ifadesini kullandı.

Çinli sözcü, "ABD’nin INF Anlaşması’ndan tek taraflı olarak çekilme kararı bir dizi olumsuz neticeyi tetikleyebilir. Çin, ilgili gelişmeleri yakından takip edecek" dedi.