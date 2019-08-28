ABD'li yetkililer, donanmaya bağlı bir destroyerin Çin'in doğusundaki Şantung eyaletinin Qingdao liman şehrine demirleme talebinin, Çin makamlarınca reddedildiğini belirtti.

ABD Güney Pasifik Komutanlığı, ziyaretin engellendiğini doğruladı. Deniz kuvvetleri engelleme nedeni ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Çin daha önce de USS Lake Erie güdümlü füze destroyeri ve USS Green Bay kruvazörünün Çin limanlarına demirleme talebini reddetmişti. Son geminin de reddedilmesiyle, bu ay 3 ABD savaş gemisinin Çin limanlarına demirleme talebi reddedilmiş oldu.

ÇİN: ŞU ANKİ İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE NORMAL

Çin donanmasına yakın bir kaynak şu anki Çin-ABD ilişkilerini işaret ederek “normal uygulama” açıklamasında bulundu.

Çin basınına açıklamalarda bulunan Çinli askeri uzman Zhou Chenming de, taleplerin reddedilmesinin iki ülke arasında kötüleşen ilişkilerin doğal bir sonucu olduğunu söyledi.

Chenming açıklamasında, ''Çin-ABD arasında ticaret savaşı , ülkelerin bağları daha da kötüleştiriyor. Ve bu durum şu anki Hong Kong huzursuzluğu ile birleştiğinde, doğal bir sonuç.'' dedi.

Bir diğer Çinli uzman Liu Weidong ise ABD gemilerinin talebi ile ilgili, ''Şu an için çok kışkırtıcı. O yüzden talep geri çevrildi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çin makamları ve uzmanlar, Hong Kong'daki protestoların finansör ve destekçisi olarak ABD'yi işaret ediyor. Protestolarla ilgili ABD'li makamların Çin'i suçlayan açıklamaları ise, Çin'in dilini daha sertleştiriyor.