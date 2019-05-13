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Çin ABD´ye ek gümrük vergilerini 1 Haziran´da artıracak

Çin Maliye Bakanlığı, 1 Haziran´dan itibaren 60 milyar dolar değerindeki ABD ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

  • DHA
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The Global Times´da yer alan habere göre, ABD´nin Cuma günü 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergisini yüzde 10´dan yüzde 25´e çıkarmasının ardından, Çin de karşılık olarak ek gümrük vergisiyle yanıt verdi. Önlemler kapsamında Çin´in 5,000 ürününe de yaptırım uygulayacağı belirtilirken, Çin´in ABD´den tarım ürünleri ve enerji almayı bırakabileceği, ABD ticaret hizmetini kısıtlamayı ve Boeing siparişlerini azaltmayı değerlendirdiği belirtildi. Söz konusu haberde ayrıca, Çin´in ABD tahvillerini de elden çıkarmayı gözden geçirdiği de belirtildi.

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