Çin ABD´ye ek gümrük vergilerini 1 Haziran´da artıracak

The Global Times´da yer alan habere göre, ABD´nin Cuma günü 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergisini yüzde 10´dan yüzde 25´e çıkarmasının ardından, Çin de karşılık olarak ek gümrük vergisiyle yanıt verdi. Önlemler kapsamında Çin´in 5,000 ürününe de yaptırım uygulayacağı belirtilirken, Çin´in ABD´den tarım ürünleri ve enerji almayı bırakabileceği, ABD ticaret hizmetini kısıtlamayı ve Boeing siparişlerini azaltmayı değerlendirdiği belirtildi. Söz konusu haberde ayrıca, Çin´in ABD tahvillerini de elden çıkarmayı gözden geçirdiği de belirtildi.