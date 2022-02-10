Çin'den ABD'ye suçlama

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 08:54 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 08:55

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) topluluğunun dışişleri bakanları toplantısının gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının Doğu Asya ve Pasifik ilişkilerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink'in, toplantı öncesi "Çin'in demokratik değerlere ve uluslararası düzene yönelik tehditlerinin tartışmaların parçası olacağı" açıklamasını yaptığı hatırlatılan Sözcü Cao, "ABD harap haldeki demokratik imajına rağmen hala diğer ülkeleri kendi standartlarını kabul etmeye zorluyor ve ideolojik çizgilerle hizipler oluşturmaya çalışıyor. Bu bizatihi demokrasiye ihanettir." ifadelerini kullandı.

Barış, kalkınma ve iş birliği arayışındaki Çin'in bölgesel düzenin güvencesi olduğunu söyleyen Cao, "Demokrasi tüm insanlığın ortak değeridir, birkaç ülkenin tekelinde değildir. Bir ülkenin demokratik olup olmadığına ancak o ülkenin insanları karar verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Cao, Çin'in birkaç ülkenin tek taraflı dayattığı "sözde uluslararası düzen" yerine, Birleşmiş Milletlerin merkezinde olduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukukun merkezinde bulunduğu düzeni tanıdığını, desteklediğini vurguladı.