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Çin, ABD’yi tehdit etti: Batırırız

Çinli Amiral Lou Yuan, ABD ile Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlığa Çin’in iki Amerikan uçak gemisi batırarak son verebileceğini ancak bunun 10 bin kişinin ölümüne mal olabileceği uyarısını yaptı. 

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Tayvan Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Askeri Bilimler Çin Akademisi direktörü Tuğamiral Lou Yuan, Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen üst düzey askeri zirvesinde yaptığı konuşma yaptı. Yuan konuşmasında, Çin’in bir Amerikan uçak gemisi taşıyıcısını batırmasının uçak gemisinde görevli 5 bin kişinin ölümüne yol açabileceğini; ikisinin batırılması durumunda ise bu sayının 10 bine çıkabileceğini söyledi. 

Amiral Yuan, konuşmasında ABD’nin beş suiistimale açık olduğunu bunların da ‘ordu, para, yetenek, seçim sistemi ve düşman korkusu’ olduğunu savundu. Yuan ayrıca “ABD’nin donanması Tayvan’da durmayı cüret ederse Çin ordusu ulusal birliğini desteklemek için adayı (Tayvan) işgal eder” dedi. Diğer taraftan Güney Çin Denizi sahip olduğu petrol ve gaz zenginliği dolayısıyla Çin ve ABD’nin geri çekilmeyi reddettiği ve anlaşmazlık yaşadığı bir bölge. 

Tayvan’a BARIŞÇIL birleşme çağrısı 

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ‘Tayvan’daki Yoldaşlara Mesaj’ etkinliğinin 40’ıncı yıl dönümünde konuştu. Şi, iki Boğaz’ın birleşmesinin “Hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla engellenemeyecek tarihi bir eğilim” olduğunu, iki yakadaki tüm yoldaşların “Hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla değiştirilemeyecek doğal akrabalığı ve ulusal kimliği” paylaştığını kaydetti. Şi, barışçıl birleşme ve tek ülke iki sistem ilkesinin yeniden birleşme için en iyi yaklaşım ve bir aile olduklarını söyledi. 

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