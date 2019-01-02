Çin, ABD’yi tehdit etti: Batırırız

Tayvan Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Askeri Bilimler Çin Akademisi direktörü Tuğamiral Lou Yuan, Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen üst düzey askeri zirvesinde yaptığı konuşma yaptı. Yuan konuşmasında, Çin’in bir Amerikan uçak gemisi taşıyıcısını batırmasının uçak gemisinde görevli 5 bin kişinin ölümüne yol açabileceğini; ikisinin batırılması durumunda ise bu sayının 10 bine çıkabileceğini söyledi.

Amiral Yuan, konuşmasında ABD’nin beş suiistimale açık olduğunu bunların da ‘ordu, para, yetenek, seçim sistemi ve düşman korkusu’ olduğunu savundu. Yuan ayrıca “ABD’nin donanması Tayvan’da durmayı cüret ederse Çin ordusu ulusal birliğini desteklemek için adayı (Tayvan) işgal eder” dedi. Diğer taraftan Güney Çin Denizi sahip olduğu petrol ve gaz zenginliği dolayısıyla Çin ve ABD’nin geri çekilmeyi reddettiği ve anlaşmazlık yaşadığı bir bölge.